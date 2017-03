Türkischer Außenminister warnt Deutschland vor Konsequenzen

Ankara/Köln. Im Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter unter anderem in Köln hat Außenminister Mevlüt Cavusoglu Deutschland vor Konsequenzen gewarnt. «So kann es nicht weitergehen», sagte Cavusoglu nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag in Ankara an die Adresse Deutschlands. «Wenn Sie mit uns arbeiten wollen, müssen Sie lernen, wie Sie sich uns gegenüber zu verhalten haben.» Die Türkei werde die Behandlung ansonsten «ohne Zögern mit allen Mitteln» erwidern. «Dann müssen Sie an die Folgen denken.» Welche Folgen das sein könnten, sagte er nicht.

Das türkische Volk sei einem «systematischen Druck» durch Deutschland ausgesetzt, werde sich aber nicht einschüchtern lassen, betonte der Minister. Er forderte eine Behandlung seines Landes auf Augenhöhe. «Sie müssen uns als ebenbürtigen Partner betrachten», sagte er. «Die Türkei untersteht Ihnen nicht. Sie sind nicht der Chef der Türkei. Sie sind nicht erste Klasse und die Türkei zweite Klasse.»

dpa