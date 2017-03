Türken in Deutschland werden Medienbericht nach ausspioniert

Berlin. In großem Umfang spioniert der türkische Geheimdienst einem Medienbericht zufolge offenbar Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung in Deutschland aus. Ankara macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den gescheiterten Putsch vom Juli 2016 verantwortlich. Der türkische Geheimdienst habe dem Bundesnachrichtendienst eine Liste mit Namen, Meldeadressen und Telefonnummern übergeben, berichten «Süddeutsche Zeitung», NDR und WDR. Das Landeskriminalamt Niedersachsen warne die Betroffenen. dpa