Türkei umgarnt zum ITB-Auftakt deutsche Urlauber

Berlin. Der Konflikt mit der Türkei hat den ersten Tag der Reisemesse ITB überschattet. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu warb in Berlin um deutsche Urlauber. Sein Land sei so sicher wie Deutschland. Im Streit mit Deutschland rief er zu gegenseitigem Respekt auf. Der Türkei-Tourismus steckt nach mehreren Terroranschlägen und dem Putschversuch im vergangenen Jahr in der Krise. Für Aufregung hatten zuletzt Nazi-Vergleiche des türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und auch Cavusoglus gesorgt. dpa