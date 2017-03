Türkei schürt Konflikt - Erdogan: Merkel unterstützt Terroristen

Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan setzt unvermindert auf Konfrontation mit Europa - und greift jetzt auch Kanzlerin Angela Merkel persönlich an. In einem Interview des türkischen Senders A Haber bezichtigte er Merkel der Unterstützung der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Regierungssprecher Steffen Seibert bezeichnete Erdogans Vorwurf als «erkennbar abwegig». Unterdessen entzog die türkische Regierung niederländischen Diplomaten die Landeerlaubnis. Die Niederlande hatte Auftritte des türkischen Außenministers und der Familienministerin in Rotterdam verhindert. dpa