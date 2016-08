Türkei öffnet dritte Bosporus-Brücke

Istanbul.

Die dritte Bosporus-Brücke zwischen dem europäischen und dem asiatischen Teil Istanbuls ist heute ihrer Bestimmung übergeben worden. Die in einer Bauzeit von weniger als vier Jahren fertiggestellte Hängebrücke überspannt die Meerenge an der Einmündung in das Schwarze Meer auf 1,4 Kilometern Metern Länge. Mit einer achtspurigen Autobahn und zwei Eisenbahngleisen verbindet sie den europäischen und den asiatischen Teil von Istanbul. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nahm an der Eröffnungsfeier teil.

dpa