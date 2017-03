Türkei hält trotz Absage an Wahlkampf in den Niederlanden fest

Istanbul. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu will an Wahlkampfveranstaltungen in den Niederlanden festhalten, obwohl ihm ein Auftritt in Rotterdam am 11. März gestern untersagt worden war. «Wir gehen dorthin, wo wir wollen. Wir werden uns mit unseren Bürgern treffen und unsere Veranstaltungen abhalten», sagte Cavusoglu laut der staatlichen Nachrichtenagentur. Auch in Deutschland sind in verschiedenen Kommunen Wahlkampfveranstaltungen türkischer Minister abgesagt worden. Das sorgte für einen Sturm der Entrüstung in Ankara. dpa