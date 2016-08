Türkei droht syrischen Kurden mit weiteren Angriffen

Istanbul.

Die Türkei droht den Kurden in Syrien mit weiteren Militärschlägen, sollten sich diese nicht nach Osten zurückziehen. Die Kurdenmiliz YPG müsse wie zugesagt «augenblicklich» auf das Gebiet östlich des Flusses Euphrat abrücken, sagte Außenminister Cavusoglu. Von türkischen Panzern unterstützte syrische Rebellen rückten weiter gegen von Kurden geführte Kräfte vor. Die Türkei will verhindern, dass die Kurden das Gebiet unter ihrer Kontrolle an der türkischen Grenze ausdehnen. Sie befürchtet Auswirkungen auf die Autonomiebestrebungen der Kurden im eigenen Land.

dpa