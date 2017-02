San Francisco. Das von US-Präsident Donald Trump erlassene Einreiseverbot bleibt vorerst ausgesetzt. Ein Berufungsgericht in San Francisco lehnte in der Nacht nach Medienangaben den Antrag der Regierung ab, Visa-Sperren für sieben islamisch geprägte Länder wieder in Kraft zu setzen. Damit wird das Weiße Haus nun als nächsten Schritt wahrscheinlich das Oberste Gericht anrufen. dpa