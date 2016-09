Trump: Ich hoffe, dass Clinton bald wieder auf den Beinen ist

Washington.

Donald Trump wünscht der an einer Lungenentzündung erkrankten Hillary Clinton gute Besserung. «Ich hoffe, dass es ihr bald besser geht», sagte der Präsidentschaftskandidat der Republikaner im Sender Fox. Er glaube nicht, dass die Demokraten nach einem neuen Kandidaten suchten, sagte Trump. Aber was auch immer passiere, er sei bereit. Clinton hatte gestern geschwächt eine Gedenkveranstaltung vorzeitig verlassen. Später wurde mitgeteilt, sie leide an einer Lungenentzündung.

dpa