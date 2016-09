Trump wirbt in Schwarzenkirche um Wähler

Detroit.

Donald Trump hat in einer Schwarzenkirche in Detroit um Unterstützung geworben. Nicht im üblichen Wahlkampfton, sondern mit demütiger Stimme sagte der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, die Nation sei zu gespalten, man rede gegeneinander, nicht miteinander. Trump versprach, im Fall eines Wahlsieges die Lage der Schwarzen im Land zu verbessern, so bei der Bildung und auf dem Arbeitsmarkt. Draußen demonstrierte eine Menschenmenge gegen ihn. Trump bemüht sich seit Wochen gezielt darum, seiner demokratischen Rivalin Hillary Clinton schwarze Wähler abspenstig zu machen.

dpa