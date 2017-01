Trump stößt Mauerbau an Grenze zu Mexiko an

Washington. US-Präsident Donald Trump hat den Startschuss für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko gegeben. Er erteilte einen entsprechenden Auftrag an das Heimatschutzministerium. Ein Staat ohne Grenzen sei kein Staat, sagte er. Er werde sicherstellen, dass die USA sich die Kontrolle über die Grenzen zurückholten. Trump will durch die Mauer Drogenhandel und illegale Einwanderung unterbinden. Die Reaktion von Mexikos Staatschef Enrique Peña Nieto: «Mexiko glaubt nicht an Mauern», sagte er in einer Fernsehansprache. dpa