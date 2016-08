Trump kündigt «Null-Toleranz-Politik» gegen illegale Ausländer an

Phoenix.

Donald Trump hat für den Fall seiner Wahl zum US-Präsidenten ein Programm angekündigt, um illegale Zuwanderer aus dem Land zu vertreiben. Für kriminelle Ausländer kündigte er eine «Null-Toleranz-Politik» an. Eine Migrationsreform sollte bedeuten, das Leben der Amerikaner zu verbessern, rief der Republikaner vor Tausenden Anhängern in Phoenix im Bundestaat. Von der ersten Stunde seiner Amtszeit an werde er damit beginnen, kriminelle Ausländer, die sich illegal in den Vereinigten Staaten aufhalten, zu deportieren.

dpa