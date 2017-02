Trump greift McCain wegen dessen Militärkritik an

Washington. US-Präsident Donald Trump legt sich im Streit um eine US-Militäroperation im Jemen mit dem republikanischen Senator John McCain an. McCain hatte Kritik an dem Einsatz geäußert, bei dem unter anderem zahlreiche Zivilisten und ein US-Soldat getötet worden. Es war die erste bekannte tödliche Militäraktion, die Trump als Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte angeordnet hatte. Trump schrieb auf Twitter: Der Senator solle nicht über Erfolg und Misserfolg von US-Militäreinsätzen in den Medien reden. Das stärke nur den Feind. dpa