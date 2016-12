Trump: Vereinte Nationen sind «nur ein Club»

New York. Im Streit um eine Resolution des Weltsicherheitsrats gegen Israels Siedlungspolitik hat der künftige US-Präsident Donald Trump die UN als unwirksam kritisiert. «Die Vereinten Nationen haben solch großes Potenzial, aber momentan sind sie nur ein Club, wo sich Leute treffen, unterhalten und vergnügen können. So traurig!», schrieb Trump bei Twitter. Der UN-Sicherheitsrat hatte in der Resolution ein Ende des israelischen Siedlungsbaus im Westjordanland und im Osten Jerusalems gefordert. Anders als bei früheren Entscheidungen hatten die USA auf ihr Vetorecht verzichtet. dpa