Trump Thema im Karneval: Stelter und Cantz mit Beiträgen

Köln. Der neue US-Präsident Donald Trump spielt auch im Karneval eine große Rolle. «Man kann das als Redner nicht aussparen», meint etwa Bernd Stelter, der seit vielen Jahren in Köln auf den Karnevalsbühnen steht. «Aber man muss auch da die Ecken suchen, wo man lachen will und kann. Trump hat ja durchaus seine komischen Aspekte, zum Beispiel die Frisur», sagte Stelter der Deutschen Presse-Agentur. Ähnlich sieht es sein Kollege Guido Cantz: «Trump ist ein Thema, das die Leute - und auch mich persönlich - beschäftigt. Da muss das natürlich Teil der Karnevalsrede sein.» Beim Rosenmontagszug in Köln ist nach Angaben einer Sprecherin ein Trump-Wagen vorgesehen. dpa/lnw