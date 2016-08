Trotz geschlossener Schranke über die Gleise: Mann stirbt

Lennestadt.

Auf einem Bahnübergang im sauerländischen Lennestadt ist ein Mann von einem Zug erfasst und getötet worden. Der 30-Jährige hatte am Donnerstagabend trotz geschlossener Halbschranken die Gleise überqueren wollen, berichtete die Polizei in Olpe am Freitag. Der Lokführer versuchte noch, seinen Zug mit einer Notbremsung zum Stehen zu bringen. Das misslang, der 30-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

dpa/lnw