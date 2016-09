Trotz Waffenruhe weiter keine Hilfe für Notleidende in Syrien

Aleppo.

Trotz einer Waffenruhe in Syrien müssen Hunderttausende notleidende Syrer in belagerten Gebieten weiter auf Hilfskonvois warten. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, es gebe bislang keine Anzeichen dafür, dass Lieferungen ins Land dürfen. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hatte zuvor erklärt, rund 20 Lastwagen ständen an der türkischen Grenze bereit. Bisher seien leider noch nicht alle Vorkehrungen abgeschlossen, um die Sicherheit der Helfer zu garantieren.

dpa