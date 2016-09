Trotz Waffenruhe neue Gewalt in Syrien

Damaskus.

Seit Montag gilt in Syrien eine Waffenruhe. Sie soll Hilfe für Notleidende in belagerten Gebieten ermöglichen. Doch die Lieferungen könnten sich durch neue Gewalt weiter verzögern: Trotz der Waffenruhe haben sich Regierungstruppen und islamistische Rebellen im Osten der Hauptstadt Damaskus heftige Kämpfe geliefert. Die Kontrahenten gaben sich gegenseitig die Schuld für den Bruch der Waffenruhe. Rund 40 Lastwagen mit Hilfsgütern stehen seit Tagen an der Grenze zur Türkei bereit, haben aber bislang vom Regime kein grünes Licht bekommen.

dpa