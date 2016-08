Trockenheit oder früher Herbst? Laub in NRW färbt sich bunt

Warburg.

Warburg. In den Wäldern in NRW macht sich trotz der sommerlichen Witterung schon Herbststimmung breit. Insbesondere das Laub vieler Buchen sei bereits deutlich herbstlich gefärbt, sagte Jan Preller vom Waldinformationszentrum Hammerhof in Warburg am Mittwoch.

«Das ist vor allem auf die nennenswerte Trockenheit in den vergangenen Wochen zurückzuführen», erklärte Martin Rogge vom Lehr- und Versuchsforstamt Arnsberger Wald. Die Bäume reagieren ihm zufolge mit einer früheren Herbstfärbung, damit sie nicht so viel Wasser verlieren. Normalerweise starte dieser Prozess etwas später. Dass Ahorn, Buche und Hainbuche in diesem Jahr besonders viele Früchte tragen, verstärke den herbstlichen Eindruck aber noch, sagte Rogge.

Wegen der Trockenheit hatte die Stadt Düsseldorf ihre Bürger bereits gebeten, Straßenbäumen vor der Haustür etwas Wasser zu spendieren. Eine Gießkanne reiche dafür aber nicht, sagte Rogge. Das Wasser verdunste schließlich noch auf der gesamten Kronenfläche.

Eine erhöhte Waldbrandgefahr gibt es laut Landesbetrieb trotz der Trockenheit derzeit nicht. Dennoch sollten Waldbesucher die Rauch-, Feuer- und Grillverbote beachten.

dpa/lnw