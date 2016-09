Treffen der Religionen 2017 in Münster und Osnabrück

Münster/Osnabrück.

Münster/Osnabrück. Das Internationale Weltfriedenstreffen findet im kommenden Jahr in Münster und Osnabrück statt. Vom 10. bis 12. September 2017 werden führende Religionsvertreter aus aller Welt sowie Tausende Teilnehmer in den Domstädten erwartet, wie das Bistum Münster am Dienstagabend mitteilte. «Das Ziel des Treffens ist es, Menschen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und Ländern zusammen zu führen», sagt der Münsteraner Bischof Felix Genn. Bei dem Treffen gehe es sowohl um den innerkirchlichen Frieden als auch den Frieden in der Welt.

An den jährlichen Treffen an stets wechselnden Orten nehmen neben den religiösen Repräsentanten auch Persönlichkeiten aus Politik und Kultur teil. Veranstaltet wird das Weltfriedenstreffen von der katholischen Gemeinschaft Sant' Egidio, die ihren Hauptsitz in Rom hat. Papst Johannes Paul II. hatte Religionsführer aus aller Welt 1986 erstmals zum Weltfriedenstreffen im italienischen Assisi zusammengerufen.

Münster ist im Mai 2018 auch Schauplatz des 101. Katholikentags - auch dann wird Frieden wieder eine zentrale Rolle in der Stadt des Westfälischen Friedens spielen.

dpa