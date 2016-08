Trauerfeier für Erdbebenopfer in Italien

Rom.

Drei Tage nach dem schweren Erdbeben in Italien nimmt das Land mit einem Staatsbegräbnis Abschied von den Opfern. Zur Trauerfeier heute in der Kathedrale von Ascoli Piceno werden auch Staatspräsident Sergio Mattarella und Regierungschef Matteo Renzi erwartet. Am Tag der nationalen Trauer werden in ganz Italien die Flaggen auf halbmast gesetzt. Bei der Zeremonie wird vor allem der Opfer in den Marken gedacht. Insgesamt kamen bei dem Erdbeben mehr als 280 Menschen ums Leben, mehr als 220 davon im Ort Amatrice in der Region Latium.

