Transporter prallt gegen Traktor mit Gülle-Anhänger

Warendorf. Ein Transporter ist auf der Bundesstraße 475 ungebremst in einen Traktor mit einem leeren Gülle-Anhänger gerast. Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Zusammenstoß am Mittwochabend leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Transporter fuhr zwischen Warendorf und Westkirchen auf das Gespann auf. Durch den Aufprall wurde der Transporter über die Fahrbahn geschleudert und blieb in einem Straßengraben auf dem Dach liegen. Der Güllefass-Anhänger des Traktors kippte um. Er wurde mit einem Kran geborgen. dpa/lnw