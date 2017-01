Training für Fans: Fußballprojekt gegen Übergewicht

Gelsenkirchen. «Das Runde muss weg» - unter diesem Motto kämpfen 40 Schalke-Fans ab Februar zwölf Wochen lang gegen überflüssige Pfunde. Fallen sollen die Kilos bei einer Gemeinschaftsaktion des Bundeslisten mit der Krebshilfe und dem Kieler Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung. Trainiert wird auf den Plätzen des FC Schalke 04. An dem Projekt beteiligen sich auch Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Eintracht Braunschweig und der 1. FC Nürnberg. «Viele Menschen wissen gar nicht, wie häufig Übergewicht für eine Krebserkrankung verantwortlich ist», sagte Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe, am Donnerstag bei der Vorstellung des Projekts in der Schalker Veltins-Arena. dpa/lnw