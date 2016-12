Tourismus in NRW weiter im Aufwärtstrend

Düsseldorf. In vielen Regionen Nordrhein-Westfalens boomt der Tourismus. Dabei spielt nach Einschätzung vom Marketing-Verein Tourismus NRW auch die unsichere politische Lage in einigen Urlaubszielen im Ausland eine Rolle. 2016 werde für den Tourismus in Nordrhein-Westfalen das siebte Wachstumsjahr in Folge, sagte Julie Sengelhoff von Tourismus NRW der Deutschen Presse-Agentur. Viele Menschen hätten auf eine Auslandsreise verzichtet und dafür lieber Urlaub und Kurztrips vor der Haustür gemacht. Ein Grund dafür sei die unsichere Lage in der Welt. dpa/lnw