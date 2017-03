Totschlag nach Misshandlung durch Stiefvater: Prozess

Arnsberg. Jahrelang hatte der Mann keinen Kontakt zu seinem Stiefvater. Dann zückte er im Sauerland ein Messer und stach zu. Sein Motiv: Rache. Der junge Mann hatte die Leiden nicht vergessen, die ihm der Stiefvater in der Kindheit angetan hatte. Nun kommt es zum Prozess.

Um sich für den Missbrauch in seiner Kindheit zu rächen, hat ein junger Mann seinen Stiefvater im sauerländischen Olsberg erstochen. Für die Bluttat muss er sich von heute an vor Gericht in Arnsberg verantworten. Der 21 Jahre alte Stiefsohn hatte gestanden, den Mann Ende August mit 33 Messerstichen umgebracht zu haben. Die Staatsanwaltschaft spricht ihm eine verminderte Schuldfähigkeit zu. Sie hat ihn deshalb nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags angeklagt.

Der junge Mann soll auf seinen Stiefvater mit einem Kampfmesser von 17 Zentimeter Klingenlänge eingestochen haben. Nach eigenen Angaben wollte er sich für körperliche Misshandlungen rächen, die der Stiefvater ihm als Kind zugefügt habe. Ein Urteil wird an diesem Freitag noch nicht erwartet. Es sind zwei weitere Verhandlungstermine angesetzt.

dpa/lnw