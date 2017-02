Toter in Essen: Wohnungsinhaber tatverdächtig in U-Haft

Essen. Nach dem gewaltsamen Tod eines 39 Jahre alten Mannes in einer Essener Wohnung sitzt der Wohnungsinhaber in Untersuchungshaft. Der 52-Jährige sei dringend tatverdächtig, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Als Mittäter ist ein 34 Jahre alter Mann beschuldigt, der festgenommen wurde. Über die Hintergründe des Verbrechens wurde zunächst nichts bekannt. Der tote 39-Jährige war am Samstag in einer Wohnung in der Essener Innenstadt gefunden worden. Eine Obduktion hatte ergeben, dass er durch fremde Gewalteinwirkung gestorben war. dpa/lnw