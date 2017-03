Tote auf offener Straße in Meckenheim und Minden

Meckenheim/Minden. Ein Mann ist in der Nacht zu Samstag in Meckenheim bei Bonn auf offener Straße ums Leben gekommen. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Der Leichnam habe Verletzungen aufgewiesen, hieß es in einer Mitteilung. Ein Passant hatte den 46-Jährigen leblos entdeckt und Helfer alarmiert. Trotz ärztlicher Notversorgung starb der Mann aber noch am Fundort. Nähere Angaben zu den Ermittlungen und den gesicherten Spuren machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

Auch in Minden wurde am Samstagmorgen ein Toter entdeckt. Er lag in einem Stadtpark. Passanten hatten den 39 Jahre alten Mann leblos aufgefunden. Er war bereits tot, wie die Polizei mitteilte. Die Untersuchungen zu den Todesumständen dauerten noch an.

dpa/lnw