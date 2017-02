Tote Frau in Duisburg: Tatverdächtiger festgenommen

Duisburg. Nach den Tod einer Frau in Duisburg am Freitag hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, wie die Beamten mitteilten. Die Einsatzkräfte waren am Mittag alarmiert worden und entdeckten wenig später die leblose Frau. Trotz Reanimationsversuchen starb sie noch vor Ort. Der Beschuldigte konnte nach Zeugenhinweisen gefasst werden. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. dpa/lnw