Tote Deutsche auf dänischer Autobahn: Betonklotz gestohlen?

Odense.

Der Betonklotz, der vor knapp zwei Wochen eine Frau as Recklinghausen auf einer dänischen Autobahn erschlagen hat, ist wahrscheinlich zuvor von einer Baustelle gestohlen worden. Wer den 30 Kilogramm schweren Block mitgenommen hat und wann der Diebstahl geschehen ist, ist dagegen noch unklar, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag sagte. Unbekannte hatten den Klotz am 21. August von einer Autobahnbrücke auf ein fahrendes Auto geworfen, in dem die Familie der Frau saß. Der Stein tötete die 33-jährige Mutter auf der Stelle, ihr 36 Jahre alter Mann liegt seither in einem künstlichen Koma. Der fünfjährige Sohn bekam nur Schrammen ab.

dpa