Tot durch mehr als 100 Messerstiche: Neuneinhalb Jahre Haft

Krefeld.

Krefeld. Mit 114 Messerstichen ist ein Obdachloser in Krefeld getötet worden. Nun muss sein Trinkkumpan für lange Zeit hinter Gitter. Entgegen der Anklage wertete das Gericht die Tat aber nicht als Mord.

Für die Tötung eines Obdachlosen mit mehr als 100 Messerstichen ist ein Krefelder zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den 52-Jährigen am Freitag in Krefeld wegen Totschlags schuldig. Angeklagt war er wegen Mordes. Das Strafmaß entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger hatte sechseinhalb Jahre Haft und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt beantragt.

Angeklagter und Opfer hatten sich am Bahnhof in Mönchengladbach kennengelernt und waren in die Wohnung des Krefelders gefahren, um gemeinsam Alkohol zu trinken. Dann war es zu der Bluttat gekommen. Bei der Obduktion wurden 114 Stichwunden gezählt. Der arbeitslose Angeklagte hatte die Tat zugegeben, eine Tötungsabsicht aber trotz der Tatspuren bestritten.

dpa/lnw