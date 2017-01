Torloses Testspiel-Remis zwischen Köln und Stuttgart

Köln. Fußball-Bundesligist 1. FC Köln ist in einem Testspiel gegen den Zweitliga-Tabellendritten VfB Stuttgart nicht über ein 0:0 hinausgekommen. In den ersten 45 Minuten hatten die Kölner am Mittwoch durch Artjoms Rudnevs (31./36.) zweimal die Chance auf den Führungstreffer, die der Lette aber nicht nutzen konnte. Nach dem Seitenwechsel kehrte beim FC der wegen eines Bänderrisses lange fehlende Leonardo Bittencourt in das Team zurück. Am Samstag hatte die Mannschaft von Trainer Peter Stöger den ersten Test nach der Winterpause beim Stuttgarter Ligakonkurrenten VfL Bochum mit 1:0 für sich entschieden. dpa/lnw