Toilettenwache als Schuldienst

An der Peter-Weiss-Gesamtschule könnte es nach den Sommerferien einen neuen Zusatzdienst für die Schüler der neunten und zehnten Klassen geben. Sie sollen eine Toilettenaufsicht organisieren.

Die Toilettenräume an der Schule sind alt und ungepflegt, sollen aber in den großen Ferien erneuert werden. Damit sie danach lange intakt bleiben, muss jemand einen wachsamen Blick darauf haben. Am besten können das die Schüler selbst.

Die Zuständigkeit für die Toilettenaufsicht würde monatlich wechseln. Solange eine Klasse an der Reihe ist, könnte sie dann zum Beispiel im täglichen Wechsel andere Schüler damit beauftragen, in den Schulpausen in den Toiletten aufzupassen und einen Lehrer zu holen, wenn jemand etwas Verbotenes macht.

Dass die derzeitigen Toiletten nicht sehr schön sind, hängt nicht nur mit dem Alter des Gebäudes ab. Ab und an haben sich auch Schüler falsch benommen und dazu beigetragen, dass die Toiletten schäbig wirken. So sind manche Wände mit irgendwelchen Sprüchen beschrieben worden. Schön ist so etwas nicht.