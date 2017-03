Tödliches Ehedrama: 88-Jähriger vor Gericht

Duisburg. Ein tödliches Ehedrama beschäftigt ab heute das Duisburger Schwurgericht. Ein psychisch kranker 88-jähriger Mann aus Mülheim an der Ruhr soll am Neujahrstag 2017 seine gleichaltrige Ehefrau erstochen haben. Die Tatwaffe war angeblich ein Brotmesser. Bestraft werden kann der Senior aber voraussichtlich nicht. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 88-Jährige unter Demenz und Wahnvorstellungen leidet und deshalb zur Tatzeit komplett schuldunfähig war. Vor Gericht droht ihm die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie. dpa/lnw