Tödlicher Unfall auf weltgrößtem Kreuzfahrtschiff

Auf dem weltweit größten Kreuzfahrtschiff «Harmony of the Seas» sind bei einem Unfall ein Crew-Mitglied getötet und vier weitere Mannschaftsangehörige schwer verletzt worden. Ein Rettungsboot habe sich bei einer Sicherheitsübung im Hafen von Marseille gelöst und sei etwa zehn Meter tief ins Wasser gestürzt, berichten französische Medien. Laut der Nachrichtenagentur AFP ist das Todesopfer 42 Jahre alt und stammt von den Philippinen. Die «Harmony of the Seas» sei am frühen Morgen aus Palma de Mallorca kommend in Marseille eingelaufen.

dpa