Tod in alternativem Krebszentrum: Ermittler äußern sich

Mönchengladbach. Zum Tod von drei Patienten eines alternativen Krebszentrums sind noch immer viele Fragen offen. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen sich jetzt äußern.

Nach dem Tod von drei Patienten eines alternativen Krebs-Therapiezentrums konzentrieren sich die Ermittler auf den Behandlungs-Wirkstoff «3-Bromopyruvat». «Es gibt die Arbeitsthese, dass mit dem Wirkstoff etwas nicht in Ordnung war», sagte Oberstaatsanwalt Axel Stahl am Freitag in Mönchengladbach. Möglicherweise sei der Stoff verunreinigt oder die Dosierung sei nicht richtig gewesen, sagte Stahl. Der Heilpraktiker habe den Wirkstoff aber für die Therapie verwenden dürfen.

Insgesamt seien 69 Patienten der Praxis gestorben. Die Ermittler prüften, ob es einen Zusammenhang zwischen den Todesfällen und einer Behandlung mit dem Präparat gegeben habe. Dazu würden mit Hilfe der niederländischen Polizei Angehörige befragt. Einem Großteil der Patienten konnte nach Angaben der Staatsanwaltschaft aus schulmedizinischer Sicht nicht mehr geholfen werden.

dpa/lnw