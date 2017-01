Titelverteidigerin Geisenberger bei Rodel-WM weit zurück

. Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat ihre Chancen auf die Titelverteidigung bei der Rodel-WM in Innsbruck/Igls nach einem verpatzten Lauf quasi verspielt.

Am Samstagmorgen fuhr die 28-Jährige im ersten Durchgang nur auf Rang 17 und liegt knapp vier Zehntel hinter ihrer führenden Teamkollegin Tatjana Hüfner zurück. Für die gebürtige Münchnerin ist es bei den Titelkämpfen in Tirol der zweite schwere Rückschlag innerhalb von zwei Tagen. Schon am Freitag hatte sie nach einem Fahrfehler im Sprint den 15. und damit letzten Platz belegt. Zuvor hatte Geisenberger bei den Weltmeisterschaften 2013, 2015 und 2016 sowie bei Olympia 2014 im Einzelrennen gesiegt.

dpa