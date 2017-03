Tibet-Flagge gehisst

Die Schüler des Pestalozzi-Gymnasiums haben gestern auf ihrem Schulhof eine besondere Flagge am Fahnenmast hinaufgezogen. Es ist die Fahne Tibets. Das kleine Land im Himalaya-Gebirge will seit vielen, vielen Jahren unabhängig von dem großen Land China sein. Die Chinesen wollen die Herrschaft aber nicht abgeben. Das finden die Schüler nicht richtig und protestieren deswegen dagegen. Vor fast 60 Jahren gab es in Tibet einen großen Aufstand, schon damals kämpften die Menschen, die dort wohnen gemeinsam mit ihrem Oberhaupt, dem Dalai Lama, um Freiheit. Die Chinesen wehrten sich und warfen Bomben. Damals starben viele Menschen und andere flohen aus dem Land. Die Schüler in Unna erinnern jedes Jahr an diesen Aufstand und fordern Veränderungen für Tibet. Seit einigen Jahren reisen sie auch regelmäßig in die Region. Dort haben sie Freundschaft geschlossen mit Kindern in einem Waisenhaus. Für diese Kinder sammeln sie jedes Jahr viel Geld und Kleidung. Die Spenden nehmen sie dann mit nach Tibet. Im Herbst beginnt die nächste Reise.