Theresa May zu Gesprächen in Ankara

Istanbul. Die britische Regierungschefin Theresa May ist zu Gesprächen über Handel und eine gemeinsame Sicherheitspolitik in der Türkei eingetroffen. In der Hauptstadt Ankara wird sie mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim zusammentreffen. Türkischen Medien zufolge werden May und die türkische Führungsspitze auch über den Bürgerkrieg in Syrien und die Bemühungen über eine Wiedervereinigung der Mittelmeerinsel Zypern beraten. dpa