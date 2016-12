Theater für Kinder

Derzeit genießen die Schüler die Weihnachtsferien. Wer will, kann aber auch schon einmal für die Osterferien planen: Denn dann gibt es auf der Ökostation in Heil wieder Theaterworkshops für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren. Sie laufen vom Montag, 10. April, bis Donnerstag 13. April. An diesem Tag gibt es dann auch eine Aufführung.

Anmeldungen sind bis zum 23. März unter 0 23 89/ 98 09 13 oder per E-Mail umweltzentrum_westfalen@t-online.de möglich.

Bei den Theatertagen gibt es wieder zwei Gruppen. Für die Kinder von sechs bis zehn Jahren gibt es wieder die Gruppe „Theaterspielen am Morgen“. Dabei erfinden die Kinder auf der Grundlage des improvisierten Theaters eine Geschichte, der zu Beginn nur die Idee zu einem Stück zugrunde liegt. Alle Ideen der Kinder dazu sollen zu einer großen Geschichte zusammengeführt werden. Alle Mitspieler bekommen eine Hauptrolle. Die Kinder kümmern sich aber nicht nur um die Geschichte, die sie zum Abschluss aufführen, sondern auch um die Kulissen und die Kostüme, die sie gemeinsam schaffen.

Am Nachmittag ist die Gruppe für die Kinder und Jugendlichen von 11 bis 15 Jahren an der Reihe. Sie proben das Theaterspielen rein nach den Regeln der Improvisation. Unter dem Motto „Riskiere eine dicke Lippe“ lernen sie Theaterszenen nach den Vorgaben des Publikums zu improvisieren.