Terrordrohung gegen Leipziger Luxushotel war böser Scherz

Leipzig.

Die anonyme Terrordrohung gegen ein Luxushotel in Leipzig geht auf einen üblen Scherz zurück. Jugendliche hätten den Anruf per Mobiltelefon von Österreich aus getätigt, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Einsatz im und am Hotel sei vorbei: «Wir beenden unseren Polizeieinsatz und atmen durch.» Gegen 2.50 Uhr in der Nacht hatte ein anonymer Anrufer eine Terrordrohung gegen das Hotel ausgesprochen. Die Polizei verzichtete auf eine Evakuierung des Gebäudes, um eine Panik zu vermeiden. Stundenlang durchsuchten Einsatzkräfte mit das Hotel.

dpa