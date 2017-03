«Tempelbomber»-Prozess: Urteilsverkündung hat begonnen

Essen. Am Landgericht Essen hat am Dienstagmorgen die Urteilsverkündung im Fall des Bombenanschlags auf einen Tempel der Sikh-Religion in Essen begonnen. Angeklagt sind drei zur Tatzeit 16 Jahre alte Jugendliche. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft als radikalisierte Muslime geplant haben, «Ungläubige» zu töten. Die Verkündung des Urteils werde zwei bis drei Stunden dauern, sagte Gerichtssprecher Johannes Hidding.

Bei der Explosion einer selbstgebauten Bombe waren am 16. April 2016 drei Gemeindemitglieder verletzt worden. Die Anklage wirft den inzwischen 17-Jährigen versuchten Mord vor. Hinzu kommen gefährliche Körperverletzung, Herbeiführen einer Explosion und Sachbeschädigung als Tatvorwürfe. Die Staatsanwaltschaft hat Jugendstrafen zwischen sechseinhalb und siebeneinhalb Jahren gefordert, für einen Angeklagten mit dem Vorbehalt der Sicherungsverwahrung. Wie der gesamte Prozess findet auch die Urteilsverkündung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

dpa/lnw