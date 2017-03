Telefonat mit May: Merkel spricht Briten ihr Beileid aus

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel hat mit der britischen Premierministerin Theresa May telefoniert und ihr und allen Briten ihre Anteilnahme ausgesprochen. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Abend per Twitter mit. Gleich nach dem Anschlag vor dem Parlament in London hatte Merkel erklärt, dass Deutschland im Kampf gegen jede Form von Terrorismus «fest und entschlossen an der Seite Großbritanniens» stehe. Nach jüngsten Angaben von Scotland Yard erhöhte sich die Zahl der Toten auf fünf - unter ihnen ist auch der Angreifer. dpa