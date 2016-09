Taxifahrer von eigenem Wagen überrollt

Wuppertal.

Wuppertal.

Ein Taxifahrer ist in Wuppertal von seinem eigenen Wagen überrollt und schwer verletzt worden. Der 42-Jährige hatte das Auto am Donnerstagabend auf einer abschüssigen Straße abgestellt und war ausgestiegen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Als der Wagen plötzlich losrollte, versuchte der Mann, das Taxi anzuhalten. Dabei geriet er unter den Wagen. Ein Passant kam dem 42-Jährigen zu Hilfe und sicherte das Auto mit einem Wagenheber.

dpa/lnw