Taxi-Fahrer baut Unfall: Frau stirbt im Krankenhaus

Geldern.

Ein offensichtlich ungeduldiger Taxi-Fahrer hat in Geldern einen schweren Unfall verursacht. Um den bei einem anderen Unfall verunglückten Fahrzeugen auszuweichen, fuhr er am Montag über eine Verkehrsinsel, wie die Polizei mitteilte. Auf der Verkehrsinsel standen allerdings die Beteiligten an dem Unfall. Das Taxi - als Krankentransport unterwegs - streifte eine der vier Personen und prallte anschließend gegen den Mast eines Verkehrsschildes. Bei dem Aufprall verletzte sich eine 63-Jährige schwer, die als Fahrgast in ihrem Rollstuhl im hinteren Bereich des Taxis mitfuhr. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wo sie kurze Zeit später starb. Der Taxi-Fahrer und ein 58-Jähriger verletzten sich leicht.

dpa/lnw