Tausende demonstrieren in Großbritannien gegen Brexit

London.

London.

Mehrere tausend Menschen haben in London und anderen Städten gegen den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union demonstriert. Es gehe darum, Flagge zu zeigen, sagte ein Teilnehmer der Deutschen Presse-Agentur. Unter dem Slogan «March for Europe» zogen die Teilnehmer vom Hyde Park über das Regierungsviertel bis vor das Parlamentsgebäude. Dort soll am Montag eine Debatte über ein zweites EU-Referendum stattfinden. Anlass dafür ist eine Petition mit mehr als vier Millionen Unterschriften.

dpa