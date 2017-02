Tausende demonstrieren gegen AfD-Neujahrsempfang in Münster

Münster. Mehrere tausend Menschen beteiligen sich in Münster an einer Demonstration gegen den Neujahrsempfang der AfD. Geschäftsleute am Prinzipalmarkt löschten am Freitagabend als Zeichen des Protests nach und nach die Lichter in ihren Schaufenstern. Auch am Historischen Rathaus wurde die Beleuchtung ausgeschaltet. Der AfD-Kreisverband Münster hat in den Festsaal des Rathauses eingeladen. Erwartet wurde auch Parteichefin Frauke Petry. Kirchen, Gewerkschaften, der Integrationsrat und Kulturgruppen organisierten den Protest.

Der Prinzipalmarkt liegt direkt am Historischen Rathaus. Er gilt mit den nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebauten Häuserzeilen und Bogengängen im Schatten der Lambertikirche als Touristen-Attraktion.

dpa/lnw