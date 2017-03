Tausende Reisende von abendlicher Bahnhofsperrung betroffen

Düsseldorf. Die stundenlange Sperrung des Düsseldorfer Hauptbahnhofs am späten Donnerstagabend hatte Auswirkungen auf Tausende Pendler und Reisende. Nach Angaben der Deutschen Bahn waren 123 Züge von dieser Sicherheitsmaßnahme betroffen. Darunter waren 30 Züge im Nah- und Fernverkehr, die umgeleitet wurden. Zwei Züge fielen komplett aus. Dutzende andere Züge fuhren nicht die volle Strecke und wendeten vorzeitig. Der Düsseldorfer Hauptbahnhof sei zwischen 20.50 Uhr und 00.50 Uhr gesperrt gewesen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Freitag in Düsseldorf. Die Auswirkungen hätten sich noch eine Stunde weiter hingezogen. dpa