Tausende Bürger gehen für geeintes Europa auf die Straße

Berlin. Beflügelt vom Ausgang der Wahl in den Niederlanden haben heute wieder Tausende Menschen in ganz Deutschland unter dem Motto «Pulse of Europe» für ein geeintes Europa demonstriert. In Frankfurt am Main versammelten sich rund 3000 Menschen mit Luftballons und Europafahnen. In Berlin zählte die Polizei rund 2000 Teilnehmer, in Köln gingen rund 2500 Menschen auf die Straße. Den Organisatoren zufolge nahmen in rund 50 europäischen Städten mindestens 20 000 Menschen an den Pro-Europa-Demonstrationen teil. dpa