Taubenschlag neu eröffnet

Das Kinder- und Jugendhaus in Königsborn hat einen neuen Anstrich bekommen. Jugendreferentin Melina Böhmer hat ganz neue Möbel gekauft, den Taubenschlag neu eingerichtet und freut sich nun auf die Kinder und Jugendlichen. Es gab auch Helfer, die für den Treffpunkt und die Renovierung Geld gespendet haben. Weil viele aber noch gar nicht mitbekommen haben, dass der Taubenschlag wieder geöffnet hat, kommen noch nicht viele Besucher. Deswegen lädt Melina Böhmer in den nächsten Wochen zu vielen Aktionen ein. So findet vom 19. bis 23. April zum Beispiel die Kinder-Bibelwoche statt. Außerdem will Melina Böhmer mit den Kindern und Jugendlichen in den nächsten Wochen auch viel malen. Denn an manchen Stellen in dem großen Haus sind die Wände nach den Renovierungen noch ganz weiß. Hier sollen bald schöne Bilder hängen, die die Mädchen und Jungen selber gemalt haben. Im Taubenschlag finden zum Beispiel oft Kinderdiscos und Kicker-Nachmittage statt. Die Jugendreferentin hat noch viele Ideen, damit bald im Taubenschlag wieder richtig viel los ist.