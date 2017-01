Tatort Schulhof: Zahl der Drogendelikte deutlich gestiegen

Düsseldorf. Von Cannabis bis Kokain: Auf den Schulhöfen in Nordrhein-Westfalen muss die Polizei deutlich häufiger wegen Drogendelikten eingreifen als noch vor wenigen Jahren. Die Zahl der Straftaten mit Drogenbezug habe sich zwischen 2011 und 2015 verdoppelt, teilte das Landeskriminalamt in Düsseldorf auf Anfrage mit. Wurden 2011 noch 443 Drogendelikte gezählt, waren es 2015 in diesem Bereich 897 Straftaten. 2014 verzeichnete die Polizei sogar 957 Delikte.

Am häufigsten geht es demnach um den Besitz oder Erwerb von Rauschgift, im Fokus steht dabei Cannabis. Sogar drei Kokain-Delikte wurden 2015 gezählt. Für 2016 gibt es noch keine Zahlen.

Auch in anderen Bundesländern spielen Drogen in Schulen eine stärkere Rolle: In Baden-Württemberg hat sich die Zahl der Delikte den Angaben zufolge bis 2015 fast verdreifacht - trotz eines Suchtpräventionsprogramms. Auch Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen verzeichneten an ihren Schulen deutlich mehr Straftaten mit Drogenbezug.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), sieht vor allem in der «gesellschaftlichen Verharmlosung von Cannabis» einen Grund für diese Entwicklung.

dpa/lnw